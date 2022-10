TVHB’den ‘Dünya Yumurta Günü’ mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Dünya Yumurta Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TVHB Genel Başkan Ali Eroğlu, dünyada her ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan ‘Dünya Yumurta Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Dünya Yumurta Günü, yumurtanın faydalarına ve onun insan beslenmesindeki önemine dikkat çekmek amacıyla dünyada ilk defa 1995 yılında, ülkemizde ise 2008 yılından beri çeşitli aktiviteler ile kutlanmaktadır. Dünya Yumurta Günü’nün bu yıl teması ‘Daha İyi Bir Hayat İçin Yumurta’ olarak belirlenmiştir. Küresel bir kabul olarak korunma tedaviden daha etkili ve daha ekonomiktir yaklaşımının ilk basamağı sağlıklı ve dengeli beslenmedir. Anne sütünden sonra en kıymetli protein, muhteşem bir besin kaynağı olan yumurta, tüm zamanlarda olduğu gibi bugün de sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir. Yumurtalar içerdikleri amino asitler, kalsiyum, sodyum, iyot, selenyum, kolin, folat, demir, çinko ve A, B, D, E vitaminleri bakımından zengin mükemmel bir protein kaynağı, bir başka deyişle doğanın protein, vitamin ve mineral haplarıdır. Çevre dostu protein kaynağı olan yumurta, dünya çapında yetersiz beslenmenin önlenmesinde önemli bir rol oynamakta, artan nüfusun beslenmesine büyük katkı sunmaktadır. Yoğun besin maddesi içeriği ile sağlık yönünden farkındalığı çarpıcı halde devam etmektedir. Ülkemizde on binlerce üreticiyi ilgilendiren yumurta sektörü, dünya ile rekabet edilebilen bir üretim hacmine ve ihracat büyüklüğüne sahiptir. Dünya çapında üretimde dokuzuncu, ihracatta üçüncü sırada yer alan sektör daha ileri seviyelere taşınmalıdır. Yumurta sektörü yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayan bir sektör olarak da ön plana çıkmaktadır. Dünyada 1 milyar insan yetersiz beslenmektedir. Gelecek 40 yıl boyunca dünya nüfusunun 3 milyar daha artması beklenmektedir. Bunun yanı sıra gelir dağılımındaki dengesizlik de önemli bir problem olarak karşımıza çıkmakta, gelişmiş ülkelerde her geçen gün hayvansal kaynaklı protein talebi artarken, az gelişmiş ülkeler yetersiz ve dengesiz beslenmeye devam etmekte, bu durum dünya barışını tehdit etmektedir. Bu gelişimi yakından takip eden Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre önümüzdeki 40 yıl için dünyanın hayvansal protein talebini karşılamak için mevcut et, süt, yumurta gibi hayvansal protein üretiminin yüzde 75 oranında büyümesi gerektiği düşünülmekte ve bu konuda önlem alınması ifade edilmektedir. Dünya Yumurta Günü’nü kutluyoruz. ‘Daha İyi Bir Hayat İçin Yumurta’ ile daha güzel yarınlara” dedi.