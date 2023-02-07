Tuzla deprem bölgelerine yardım ulaşması için tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve arama kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Tuzla tek yürek oldu. Tuzlalı vatandaşlar, Tuzla Belediyesi’nin yardım kampanyası sonrasında Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na yardım malzemeleri ulaştırdılar. Tonlarca yardım malzemesi yine Tuzlalı gönüllüler tarafından tek tek ayrıştırıldı. Gıda malzemeleri, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafetler, botlar, bebek mamaları, kişisel bakım ürünleri, battaniyeler, ısıtıcılar başta olmak üzere onlarca farklı ürün tırlara yüklendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da gönüllülerin özverili çalışmalarına destek vermek için Gönül Elleri Çarşısı’na geldiler.

Kahramanmaraş’ta sabah saat 04.17’de 7,7; saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Tuzla Belediyesi de depremden etkilenen bölgelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasının duyurulmasının ardından Tuzlalı vatandaşlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na ve Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’na tonlarca yardım malzemesi getirdi. Getirilen yardım malzemeleri, 7’den 70’e Tuzlalılar tarafından Gönül Elleri Çarşısı’nda tek tek ayrıştırıldı. Gıda malzemeleri, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafetler, botlar, bebek mamaları, kişisel bakım ürünleri, battaniyeler, ısıtıcılar başta olmak üzere onlarca farklı ürün tırlara yüklendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da gönüllülerin özverili çalışmalarına destek vermek için Gönül Elleri Çarşısı’na geldiler.

"Bugünler tek yürek olma, tek nefes olma, tek beden olma vaktidir."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ”Öncelikle milletimize baş sağlığı diliyoruz. Ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hakikaten, çok önemli, günlerden geçiyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Bu afetin yaralarını ve oluşturduğu sorunları hep beraber aşabilmek için büyük bir azim ve gayret içerisindeyiz. Depremin ilk anından itibaren AFAD başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, vatandaşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız elinden gelen gayreti yapmaya çalışıyor. Bölgesel dağılım olarak 10 ilde, ilçeler ve köyler olarak yaygın bir afet. Ama birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sıkı ve hızlı bir şekilde sarabileceğiz. Tuzlamıza teşekkür ediyoruz. Tuzla Türkiye’nin yanında, İstanbul Türkiye’nin yanında olduğunu gösteriyor. Sabah 6’dan itibaren sivil toplum kuruluşları harekete başladı. Özellikle belediyelerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz ilk önce bölgeye gönderdiler. Tuzla Belediyemiz de gönderdi. Bugün burada şu anda 6’ncı tırımız gidiyor. Bu sürekli devam edecek. Sabah 6’dan itibaren İstanbul’un bütün ilçelerinden 16 milyonumuzun desteği ile deprem bölgesine vatandaşlarımız yüreğini, emeğini, gayretini ve sıcaklığı taşımaya devam ediyor. Bugünler tek yürek olma, tek nefes olma, tek beden olma vaktidir. Amasız ve fakatsız elimizden gelen bütün desteği, deprem bölgesine vermeye gayret edeceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum” dedi.