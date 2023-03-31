TTK’ya bin madenci müjdesi Zonguldaklıları memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin işçi alınacağı müjdesi Zonguldaklı vatandaşları memnun etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem afetinde işçileri büyük çaba gösterdi. Kahramanlıklarıyla büyük ilgi gören madencilerin "domuz damı" tahkimatı da kamuoyunda geniş yer buldu. Madenciliğe özgü yöntemlerle enkazların altına girerek depremzedelere ulaşan maden işçileri herkesin sevgisini kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada TTK’ya bin maden işçisi alınacağı müjdesini verdi. Zonguldaklı vatandaşlar açıklanan müjdeden memnun olduklarını ifade ettiler.

"Madencilerimiz destan yazdı"

Madencilerin deprem bölgesinde adeta destan yazdığını söyleyen Aşkın Güneyoğlu, "Madencilerimiz gerçekten destan yazdı diyebilirim. Çok katkıları oldu orada. Allah onlara zeval vermesin. TTK’ya bin işçi alınacak. İşçi alımı olursa bizim için çok iyi olur. Biraz daha esnaf da yararlanmış olur. Gençlere de istihdam olur" dedi.

"Madencilerin aldığı eğitimi vatandaş da almalı"

Kahramanmaraş’ta yaşananların unutulamayacağını anlatan eski maden işçisi Bayram Yıldırım, bin işçi alımının herkese faydalı olacağını belirterek, "Zonguldak halkı bir şekilde yararlanır. Devlet sektörü her zaman avantajlıdır. Deprem bölgesinde yaşadıkları unutulmaz. Bacanağım da orada o duyguyu tatmış. Üzücü bir olay aslında. Nasıl deprem konusunda insanlar bilinçlendiriliyor. Madencilerin aldığı eğitimler normal insanlara da verilmeli. Bu şekilde herkese de söyleyebilirler. Çünkü onlar bu eğitimi alıyorlar. Domuz damı denilen sistemi ben de yaptım zamanında. Bin kişi işçi alımı demek ailesiyle beraber kaç bin insan yapar. Eşine dostuna her türlü katkı" diye konuştu.

"Eğitimlerle el birliğiyle daha hızlı olur"

Vahdettin Fül isimli vatandaş da, "Bu yük sadece madencilerin sırtında kalmamalı. Normal vatandaş da bu tür eğitimleri almalı. Bu tür şeylerde bilgi birikimi olsa el birliğiyle el atılsa daha hızlı olur. Sadece madenciler olmamalı diğer kurumlarda da olmalı. Bin işçi sayısı daha fazla olmalı. Sadece kurtarma bölgelerine 4 bin kişi gitti. Beş müessese var. Her bölgeye böldüğünde 200 işçi düşüyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve kiralama usulüyle özel şirketlerde çalışan 7 bine yakın maden işçisi kömür üretimini sürdürüyor.