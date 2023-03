TSK’da görev yaptılar, şimdi birbirlerine can yoldaşı oldular

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bomba arama köpeği olarak görev yapan ve görev süresi sona erdikten sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 2 yaşındaki Alman kurdu ‘Ateş’ isimli köpek, yine TSK’da görevliyken gazi olan Engin Bakırtaş tarafından sahiplenildi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden ikili, şimdi birbirine can yoldaşı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Can Dostu’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Proje dahilinde iki farklı alanda köpek yetiştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bugüne kadar çok sayıda köpeği kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra kişilere de sahiplendirdi. Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi’nde yaşayan Güneydoğu Gazisi Engin Bakırtaş da uzun zamandır sahiplenmek istediği köpeği Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde buldu. Gazi Bakırtaş, TSK’da bomba arama köpeği olarak görev yapan ve hizmet süresi dolduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ‘Ateş’ isimli Alman kurdu köpekle artık can yoldaşı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki köpekleri sahiplendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Can Dostum ile başlayıp, Can Yoldaşım ile devam eden projelerimizden bahsetmek istiyorum. Can Dostum projemizde okullara köpekler sahiplendirdik. Çocuklarımızın sahiplenme ve sorumluluk duygusunu artırmak için bir projeydi bu. Sonrasında çiftçi ve jandarma gibi kişi ve kurumlara köpek sahiplendirerek, alan koruma eğitimi vermiş olduğumuz köpekleri hem çiftçilerimizin mahsulleri aynı zamanda da jandarmada cezaevinde alan koruma göreviyle onları topluma ve kurumlara kazandırmış olduk" dedi.

"Huzurlu ve mutlu zamanlar diliyorum"

Gazi Engin Bakırtaş’ın kendilerine bir köpek sahiplenmek üzere geldiğini anlatan İnce, "Bu projemizde ise daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde aktif olarak görev yapan köpeğimiz bomba arama köpeği olarak kullanılıyordu. Görev süresi sona erdiğinde belediyemize tahsis edildi. Güneydoğu Gazisi Engin Bey projelerimizi takip ettiğini ve bizden bir köpek sahiplenmek istediğini belirtti. Ona uygun olan köpeğin temel koruma eğitimleri ve itaat eğitimlerini güncelledikten sonra kendisine sahiplendirdik. İkisi de emeklilik hayatlarında birbirlerine can yoldaşı olacağına inanıyorum. Huzurlu ve mutlu zamanlar geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

"Köpeklerimiz teknik ve sosyal olarak eğitim alıyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak iki farklı alanda köpek yetiştirmekteyiz. Bunlar teknik ve sosyal anlamda olmak üzere köpeklerimiz eğitim vermekteyiz. Teknik anlamda köpeklerimiz arama-kurtarma köpeği, yangın tespit köpeği ve iz takip köpeği köpekler halihazırda yetiştirip olağanüstü durumlarda kendilerinden yararlanmaktayız. Bunu yanında sosyal anlamda da köpekler yetiştirmekteyiz. Bunlar alan koruma ve terapi köpekler. Terapi köpeklerimizle engelli ve özel çocuklarımızla programlar yapmaktayız. Özel Rehabilitasyon Merkezlerine belli eğitimler verdikten sonra sahiplendirmekteyiz. Alan koruma köpekleri de yetiştirmekteyiz. Bu köpekleri de belli eğitimlerden geçirdikten sonra başta jandarma ve cezaevleri olmak üzere yada diğer kamu kurum veya kuruluşlarına sahiplendirerek o bölgenin güvenliğinin sağlanmasını sağlamaktayız. Bugün bizim için özel bir gün. TSK’dan bize gelen geçmişte askeriyede görev yapmış köpeğimiz Ateş’i, yine TSK’da görev yaparken gazi olan Engin Bey’e sahiplendiriyoruz. İkisinin bir araya gelmesi manidar. İkisi de vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapmış, daha sonra emeklilik hayatına geçmişler. Bu saatten sonra da birbirlerine hem can dostu olacaklarını hem de güzel bir arkadaşlıkla hayatlarına devam edeceklerini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ateş’i görünce içimiz ısındı"

Uzun zamandır bir köpek sahiplenmeyi istediklerini ve belediyenin ‘Can Yoldaşım’ projesini öğrendikten sonra belediyeyle irtibata geçtiklerini anlatan Gazi Engin, "Belediye çalışanları bize çok yardımcı oldular. Kendileriyle görüştük, köpeği bize gösterdiler, biz de onu çok sevdik. Bir alışma dönemi oldu ilk başta. Birbirimize çok alıştık. Hem köpek sahiplenelim, hem köpeğimizin bir yuvası olsun, bize burada bir koruma yapsın, evimizi bahçemizi korusun istedik. Çok memnunuz. Ben Güneydoğu gazisiyim. Bu esnada köpekle bizi tanıştırdıklarında köpeğinde Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli olduğunu öğrendik, daha da içimiz ısındı ve kendisini sahiplenmek istedik" ifadelerini kullandı.

Ateş’i, Gazi Engin Bakırtaş ve ailesine teslim eden Erhan İnce ayrıca, Ateş’in aşı kartı ve bakımlarını gösteren evrakları da takdim ederek birlikte mutlu bir ömür diledi. Ateş’in ise kısa sürede bulunduğu ortama alıştığı ve yeni sahipleriyle oldukça mutlu olduğu görüldü.