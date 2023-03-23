Tel örgüsüne sıkışan yavru köpeği İl Özel İdare ekipleri kurtardı

Elazığ’da başını tel örgüsüne sıkıştıran yavru köpek, İl Özel İdaresi temizlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi temizlik ekipleri köyde tel örgüsüne başını sıkıştıran bir yavru köpek gördü. Bunun üzerine ekipler, yavru köpeği pense yardımı ile sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpek daha sonra doğal ortamına bırakıldı. Yavru köpeğin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.