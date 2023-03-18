Tekirdağ’da 400 depremzede çocuğa moral etkinliği

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan anaokulu ve ortaokul çağındaki 400 depremzede çocuğa moral etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrasında 10 binden fazla depremzede vatandaş Tekirdağ merkez ve ilçelerine geldi. Şehre misafir olan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik olarak, Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezinde, sucuk ekmek ikramı ile eğlenceli oyun, atölye ve aktivitelerin yer aldığı etkinlik gerçekleştirildi. Deprem korkusu sonrası Tekirdağ’a gelen depremzede çocuklar, bu etkinliği dolu dolu yaşayarak günü eğlenceli geçirmeye çalıştı. Bu sayede çocuklar bir nebzede olsa deprem korkusunu unutmaya çalıştı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz Türkiye’de meydana gelen depremden sonra 11 ilimizde yaşanan bu afetten sonra farklı farklı illerden şehrimize depremzede misafirlerimiz oldu. Bizim aldığımız bilgilere göre Süleymanpaşa sınırları içerisinde 3 bin kadar depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu vatandaşlarımızın 400’e yakın çocukları olduğunu öğrendik. Bizde anasınıfı ile ortaokul çağındaki çocukları alarak onların o kötü günlerini bir nebzede olsa unutturabilmek için burada bir sosyal etkinlik faaliyeti düzenledik. Arkamda gördüğünüz Survivorlar, içeride gördüğünüz farklı farklı atölyeler, sosyal destekler. Onları ne kadar mutlu edebilirsek bizim içinde o kadar mutluluk katacağından dolayı da bugün güzel bir etkinlik düzenledik. Katılımda güzel. O çocukların gözünde gördüğümüz o mutluluk gerçekten de bizi daha da fazla mutlu ediyor. İnşallah yaraları hep beraber saracağız” dedi.