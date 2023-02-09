TCDD deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi koydu

İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün ulaşımını sağlamak için Söğütlüçeşme-Konya arasında 3 adet ek YHT seferi konuldu. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT’ler’den ilki Söğütlüçeşme’den 01.00’da hareket etti. Diğer trenler de sabah 08.00 ve öğlen 14.00’da hareket edecek. Gönüllüler Konya’da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.

Depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin ve depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor. Bu kapsamda da İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle 1300’ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti.

Ayrıca Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara’ya taşındı. Bunun dışında Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.

Bu sayede ilk gün 4 bin 800, ikinci gün ise 5 bin 940 vatandaşımızın geceyi sıcak ve güvenli bir ortamda geçirebileceği kapasite sağlanmış oldu.

"Gittiğimiz zaman elimizden gelen gelmeyen her şeyi yapmaya hazırız"

Gönüllü vatandaşlardan Hasan Akbulat, “İçimiz yanıyor. Biz burada oturdukça elimizden hiçbir şey gelmediğini düşündüğümüz için bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Biz sağlıkçı ekibi olarak gönüllü gidiyoruz. Gittiğimiz zaman elimizden gelen gelmeyen her şeyi yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu. Bir başka gönüllü Bella Sert, “Zor günler geçiriyoruz. Yardım etmek istedik. Kendim yeminli tercümanım, sahaya da o şekilde katılacağım. Gelen ekiplere dil konusunda yardımcı olmak için ailecek katıldık. Eşim de sahada yardımcı olmak istedi. Duygusalız, ne ile karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yardım etmek istedik” dedi. Diğer gönüllülerden Abdullah U. “Evde oturmaktansa mağdur olan kardeşlerimizle göğüs göğse mücadele etmek bizim için daha şerefli. Bunun için, kardeşlerimize yardım etmek için gidiyoruz.” şeklinde konuştu. Amaçlarının en ufak bir yardımları bile dokunsa yeterli olacağını söyleyen gönüllülerden Abdulhalik Bulut, “Acıyı paylaşıyoruz. Yapabileceğimiz varsa oraya yardım etmeye gidiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin başı sağolsun” dedi.