Sokak sokak gezip Osmanlı macunu satıyor

Bolu’da yaşayan Ramazan Kaya, geleneksel kıyafetleriyle tezgahın başına geçip, sokak sokak gezerek Osmanlı macunu satıyor.

Bolu’nun sokaklarında 20 yıldır yaz kış demeden Osmanlı macunu satan 37 yaşındaki Ramazan Kaya, geçimini bu işten sağlıyor. Osmanlı döneminde sokaklarda popüler olan fakat unutulmaya yüz tutan Osmanlı macunu, Bolu’nun İzzet Baysal Caddesi’nde ilgi görüyor. Geleneksel kıyafetleriyle tezgahının başına geçen Ramazan Kaya, İzzet Baysal Caddesi’ne renk ve lezzet katıyor. Ramazan ayında iftar saatlerinde ve iftardan sonraki vakitlerde macun satan Kaya, cadde üzerinde yürüyüş yapanların uğrak noktası oluyor.

"Osmanlı macununa ilgi var"

Osmanlı macunun Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu söyleyen Ramazan Kaya, "Çilekli, orman meyveli, muzlu, böğürtlenli, limonlu içerisinde 41 tane bitkinin karışımı olan bin yıllık bir geleneğimiz. Bolu’nun sokaklarında tarihi Osmanlı macununu satıyoruz. Osmanlı macununa ilgi var. Burada tarihi yaşatıyoruz. Çocuklarımıza eksi adetlerimizi öğretiyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.