Şırnak’ta yaylalar huzura kavuştu, vatandaşlar baharın tadını çıkarttı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde huzur ortamının sağlandığı yaylalarda vatandaşlar, doğa yürüyüşü gerçekleştirerek baharın tadını çıkarttı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber bölge terörden arındırılınca sporcular ve yöre halkı Harguri Yaylasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaylada vatandaşlar, hayvanlarını çıkardı, sporcular ise dağlarda yürüyüş yapmaya başladı.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, baharın gelişiyle beraber dağlarda "trekking" yaptıklarını söyledi. Gökçe, "Harguri bölgesinde sporcu arkadaşlarla beraber trekking yaptık. Bu faaliyetlerimiz hep devam edecek" dedi.