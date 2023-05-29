Sıcak havayı fırsat bilen Çocuklar kuru havuzda serinledi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar kuru havuzda eğlenerek serinledi.

Tokat’ta termometrelerin 25 dereceyi göstermesi ile birlikte çocuklar serinlemenin yolunu aradı. Sıcak havaya çözüm olarak Erbaa Cumhuriyet Meydanında kuru havuzda fıskiyelerden yükselen suyun altına giren çocuklar hem serinledi hem de eğlendi. Fıskiyelerin üzerinde koşturan çocuklardan, bazıları kıyafetleri ile bazıları şortlar ile suya girdi. Renkli görüntülerin yaşandığı meydanda çocukların eğlence dolu anları kameralara yansıdı.