Selzedelerin ilk sahuru belediyeden

Şanlıurfa’da halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekler ve hazırlanan sahurluk kumanyalar vatandaşların sofralarına ulaştırıldı.

Her yıl ramazan ayı münasebetiyle binlerce aileye sıcak yemek ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Halil İbrahim Geleneğini” bu yıl da sürdürüyor. Şanlıurfa’yı vuran selden etkilenen vatandaşların konakladıkları yerlere giden Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi ekipleri sosyal tesislerde özenle hazırlanan paketleri vatandaşlara ulaştırarak her zaman olduğu gibi ilk sahurda da yanınızdayız mesajı verdi.

İçerisinde peynir, zeytin, bal, kaymak, salatalık, domates gibi kahvaltılık malzemelerin bulunduğu paketler çalışanlar tarafından özenle hazırlanarak ilk sahurun yapılacağı saatlerden önce dağıtıma çıkarıldı. Kapılarında belediye ekiplerini gören vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.