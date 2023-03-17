Selendili vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 50 ünite kan toplandı.

Selendi Eski Cami Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanında Kızılay kan bağışı aracında düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bağış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bir dizi tahlilden geçtikten sonra kan verdi. Gönüllüler kan vermenin yanında, ücretsiz sağlık kontrolünden de geçmiş oldu. Gün boyu süren çalışmada toplam 50 ünite kan toplandığı açıklandı. Özelikle yaşanan afet günlerinde hastanelerin kan ihtiyacı için Selendi halkının duyarlılığından mutlu olduklarını ifade eden Kızılay Uşak Kan Merkezi’nden Dr. Qasem Ghafari, "Özellikle kanamalı acil hastalar için toplanan kan bağışına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu bizleri çok memnun ediyor. Kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç. Kan bağışlarını bundan sonra da her daim kabul edeceğiz" dedi.