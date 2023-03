Şehitleri Anma Günü’nde şehit diplomatlar törenle anıldı

Görevleri sırasında şehit olan diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit diplomatlar için Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, yabancı misyon temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen tören, saygı duruşuyla başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirterek, depremin Dışişleri Bakanlığı personelini de doğrudan etkilediğini söyledi.

“Bu trajedinin dünya diplomasi tarihinde eşi benzeri yoktur”

Şehitleri Anma Günü vesilesiyle hem depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlara hem de Dışişleri Bakanlığı’nın Hatay temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk ile Gökhan Aytaç’a Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır dilediğini ifade eden Akçapar,” Bugün Şehitleri Anma Günü vatan sevgisi ile her türlü tehdide kahramanca göğüs geren şehadet makamına yükselen aziz vatanın bütün evlatları ülkemizin Engin tarihinin ve millet olmanın ayrılmaz bütünlüğünün nişanesi olmuşlardır. Çanakkale’den Sarıkamış’a birinci Dünya Savaşı’nda öncesinde ve sonrasında pek çok cephede verdiğimiz yüz binlerce şehidimizi İstiklal Harbi şehitlerimizi terörle mücadele şehitlerimizi 15 Temmuz’da vatanı ve bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı bu vesileyle minnetle yad ediyor her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Maalesef terör dün olduğu gibi bugün de İnsanlığın en büyük ortak düşmanı. Terör örgütlerinin her zaman hedefinde bir ülke olarak Türkiye terörle mücadelesine ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürdürüyor. PKK, PYD, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin hain saldırılarında nice değerli vatandaşımızı kaybeden ülkemizin terörle sınavı 70’li yıllarda bakanlığımız mensuplarına yapılan menfur suikastlar ile başladı. ASALA sözde Ermeni soykırımı intikam komandoları, 17 Kasım PKK gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda diplomatlarımız kamu görevlilerimiz ile Aile fertlerinden 41 insanımız şehit oldu. Çok sayıda mensubumuz yaralandı” dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı teşkilatının yaşadığı trajedinin dünya diplomasi tarihinde eşi ve benzeri olmadığına da değinen Akçapar, “İnsanlığın ortak değerlerini savunan barış elçisi diplomatlarımızı terörle susturmak isteyenler tarihin karanlık sayfalarına hapsolmaya mahkumdur. Esasen bu saldırılar sadece diplomatlarımızı değil dünya barışını ve insanlığın ortak değerlerini de hedef almıştır. Bu sistematik saldırılar tarihi tek taraflı ve eksik okumanın radikal söylemler ve nefretle birleştiğinde ne kadar insanlık dışı sonuçlar doğurabileceğinin de en vahim ispatıdır. Günümüzde bazı çevrelerin diplomatlarımızı haince katleden teröristleri övdüklerini, hatta onları adeta kahramanlaştırabildiklerini bu katillerle duygudaşlık kurmaya dahi çalıştıklarını hayretle ve esefle görüyoruz. Terör meşru değildir meşru gösterilemez kökeni ideolojisi hedefi ve tezahür şeklinde ne olursa olsun terörizmin her türüyle mücadelede kararlılık ve uluslararası iş birliği elzemdir. Terör odaklarını destekleyen ve faaliyetlerine göz yuman çevrelerin eninde sonunda aynı silahla vurulabileceklerini iyi bilmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve yakınlarıyla dayanışma içinde olmanın bakanlık için öncelikli bir görev ve vefa borcu olduğunun altını çizen Akçapar,” Şehadet yıl dönümlerinde yurt dışı temsilciliklerimiz ve vatandaş derneklerimizle düzenlediğimiz anma etkinlikleriyle ve yayınladığımız sosyal medya mesajlarıyla şehitlerimizi yad ediyoruz. Hatıralarının her daim canlı tutulması için çeşitli basılı ve görsel projeleri destek veriyoruz. Bu alçakça terör eylemlerinin unutturulmamasına buna yönelik yayınlar yapılmasına önem veriyoruz. Şehitlerimiz anasına düzenlediğimiz bu törene katıldığınız için bu sene kordiplomatik temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz, kendilerine Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

Akçapar’ın konuşmasından sonra Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına şehitliğe çelenk konuldu.