Şehitler gününde anneler gözyaşlarını tutamadı

Adana’da şehitliğe gelen anneler oğullarının kabristanı başında gözyaşlarına boğulurken şehit annesi Hatice Demiryürek, oğlunun geride kız çocuğunu bıraktığını aradan 7 yıl geçmesine rağmen acısının çok taze olduğunu söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü nedeniyle Adana’da Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe akın oldu. Vatan uğruna şehit olan askerlerin annesi, babası, çocukları ve eşleri şehitliğe gelerek onlar için dua etti. Özellikle şehit anneleri çocuklarının kabristanı başında gözyaşlarına boğulması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Oğlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’i 2016 yılında şehit veren anne Hatice Demiryürek, her 1 Mart’ın kendileri için hüzünlü geçtiğini belirterek, “Oğlum geride bir kız çocuğu bıraktı. Aradan 7 yıl geçti ancak hala bugün gibi içimiz yanıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Kadir Görgülü’yü 2016 yılında şehit veren anne Media Görgülü ise oğlunu çok özlediğini anlatarak, “Her bayramda, özel günlerde kabristana geliyoruz. Acısı hala çok taze. Onu çok özlüyoruz. Özlemi hiç bitmiyor. İçimiz yanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor” diyerek ağladı.

Şehitlikte Adana Valiliği tarafından da tören düzenlendi. Törende Adana Valisi Süleyman Elban ve diğer kurumlar anıt önüne çelenk koydu. Tören duaların okunması ve şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle son buldu.