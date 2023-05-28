Şehit oğlunun yanına defnedildi

13 Eylül 1989 yılında Şırnak Dereler köyü Dedeöğren mezrasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Ömer Balkan’ın annesi Sevim Balkan 33 yıl önce şehit düşen oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Şehit onbaşı Ömer Balkan’ın annesi Sevim Balkan, bir süredir tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde vefat etti. Şehit annesi Balkan memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musacalı mezarlığında 33 yıl önce Şırnak Dereler köyü Dedeöğren mezrasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen oğlu Komando Onbaşı Ömer Balkan’ın mezarının yanına defnedildi.

Cenazeye Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, Şehit Aileleri Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu temsilcisi Ahmet İlter, siyasi parti temsilcileri, daire amir ve müdürleri, Balkan ailesi yakınları ve vatandaşlar katıldı.