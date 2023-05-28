Seçim sonrası Aşkale’de konvoy yapıldı

13.Cumhur başkanlığı seçimleri 2. tur oylamaları sonuçları Türkiye geneli yüzde 85’i açılmışken oylamanın sonucunu bekleyemeyen Aşkale’ler kendini sokağa atarak sevinç gösterileri yapmaya başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve filamalar ile araçlarda büyük bir konvoy yapıldı. Araç sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

(CD-AT)