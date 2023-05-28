Seçim sonrası Aşkale’de konvoy yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Aşkale’de konvoy yapıldı.

13. Cumhur başkanlığı seçimleri 2. tur oylamaları sonuçları Türkiye geneli yüzde 95’i açılmışken oylamanın sonucunu bekleyemeyen Aşkaleler kendini sokağa atarak sevinç gösterileri yapmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve flamalar ile araçlarda büyük bir konvoy yapıldı. Araç sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.