Samsun’da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu.

"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" nedeniyle Samsun’daki Büyük Cami’de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde düzenlenen programa kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda hem şehitler için hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu. Namaz öncesi dolan camide vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.

5 bin kişiye Çanakkale menüsü

Cami çıkışında ve şehrin birçok yerinde vatandaşlara Çanakkale Zaferi’nde askerlerin yediği yemek menüsünü dağıtan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümündeyiz. Bu savaşta 250 bin şehit vermiş bir ülkenin evlatlarıyız. O günü yad etmek adına askerimizin menüsünde bulunan 5 bin adet yemeği vatandaşlarımıza ikram ettik. Yemek tabldotlarımızın içinde askerimizin yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafı var. Bu etkinliği her yıl yapıp, şehitlerimizi yad ediyoruz. Sadece cami çıkışında değil Samsun’un birçok noktasında bugüne özel yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca depremde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Tüm şehitlere ve afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ise, “18 Mart şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Samsun Valiliğimiz öncülüğünde şehitlerimiz için Büyük Cami’de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İlkadım Belediyesi de namaz çıkışı vatandaşlara 18 Mart 1915’te askerlerin menüsünde bulunan yemekleri ikram etti. Tüm şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.