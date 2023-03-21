Samsun’da 29 camide her akşam hatimle teravih namazı kılınacak

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun’da bu yıl Ramazan ayı itibarı ile toplam 2 bin 700 cami ibadete açık bulunduğunu ve Samsun’da farklı ilçelerinde 29 camide her akşam hatimle teravih namazı kılınacağı söyledi.

Bu yılki Ramazan ayının temasının “Ramazan ve Dayanışma” olduğunu belirten İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayındaki camilerde vaaz ve hatim programları, teravih namazlarının devam edeceğini ifade eden Çakır, Çocuklarımızla, ailelerimizle olabildiğince camilerimiz ve cemaatimizle devam etmeye gayret edelim. İlimizde bu yıl Ramazan ayı itibarı ile toplam 2 bin 700 cami ibadete açık bulunuyor. 17 ilçemizde toplam 29 camide ise her akşam hatimle teravih namazı kılınacak. Müftülüğümüzde Ramazan ayı boyunca fetva telefonlarımız 7 gün 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın sorularına cevap verecek. Camilerimiz ve Kur’an Kurslarımızda Mukabeleler okunacak. Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte bu şekilde yaşayacağız inşallah” dedi.

Bu yıl ki tema ‘Ramazan ve Dayanışma’

Yaşanılan deprem felaketi sonrası toplumsal bir duyarlılık oluşturmak amacıyla Ramazan ayının bu yılki temasının Ramazan ve dayanışma olduğunu söyleyen Çakır, “Bu yıl ülkemizde yaşadığımız büyük felaket dolayısıyla buruk gireceğiz. Millet olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu sebeple bu yıl Ramazan ayı çok özel bir anlam içeriyor. Çünkü Ramazan ayı rahmet, mağfiret, iyilik, infak ve yardımlaşma ayıdır. Bu çerçevede, yaşanılan felakete dair toplumsal bir duyarlılık oluşturmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Ramazan Ayı temasını ‘Ramazan ve Dayanışma’ olarak açıkladı. Bu ay boyunca yapacağımız tüm etkinlik ve çalışmalar bu tema çerçevesinde gerçekleştirilecek ve böylece kardeşlerimizin yaralarını sarma hususunda toplumsal duyarlılığımızı artırarak devam ettirmeye çalışacağız. Başta zekat olmak üzere mali ibadetlerin en önemli hikmetlerinden biri budur. Kur’an-ı Kerim’de ‘Müminler, ancak kardeştirler.’ buyuran Cenab-ı Mevla, hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmamızı, iyilik ve takvada yardımlaşmamızı emretmektedir. Peygamber Efendimiz ‘Bir kimse kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardımını sürdürür’ buyurarak bizleri her zaman dayanışmaya ve yardımlaşmaya sevk etmektedir. Toplumsal hayatın birlik ve beraberlik, huzur ve güven üzere devamını sağlama noktasında önemli ve vazgeçilmez bir ilke olan dayanışma, İslam ümmetinin alameti farikasıdır. Müslümanlar, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı Allah’a imanın, Peygamber Efendimize sadakatin ve inanca vefanın bir gereği olarak görürler” diye konuştu.

Depremzede vatandaşlara yönelik çalışmalar

Depremzede vatandaşlara desteklerinin devam edeceklerini söyleyen Çakır, “Bizler de ilimize gelerek burada evlerde ve yurtlarda ikamet eden depremzede kardeşlerimize görevli personelimiz vasıtasıyla manevi destek programlarımız devam ederken bunun yanında ihtiyaç doğrultusunda Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz aracılığı ve vatandaşlarımızın desteği ile maddi desteğimizi sürdüreceğiz. Deprem bölgelerine ise ilk günden beri devam eden personel desteğimiz Ramazan ayı içerisinde devam ederken yine Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz, kadın kollarımız, gençlik koordinatörlerimiz ve aile bürolarımız vasıtasıyla bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğimiz Ramazan ayına özel olarak devam edecek. Bu şekilde ilimizde ulaşabildiğimiz ölçüde halkımızla birlikte gerek ilimizde gerekse deprem bölgelerinde depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.