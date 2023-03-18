Samsun’da 18 Mart törenleri

Samsun’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü programı Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitliğe çelenk koyma töreni ile başladı. Törende Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği çelenkleri bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunulup, 3 el saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Şeref Defterini imzalayan Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, “Ecdadımız, 108 yıl önce benzeri görülmemiş istiklal mücadelesinden habersiz Çanakkale’de tüm imkansızlıklara rağmen, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek destansı bir zafer kazanmış ve tarihin akışını değiştirdiniz. 108 yıl sonra bugün bizler bu zaferle yoğrulmuş Çanakkale ruhu ile muasır medeniyet yolunda ilerlerken bizi millet yapan değerlerimizi daima canlı tutmaya aynı azim ve kararlılıkla devam etmeye ant içiyoruz. Yaşadığımız bu mukaddes vatanı bizleri emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Eşsiz zaferimizin 108. yılı kutlu olsun” dedi.

Mezarlıklardaki törenler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ile sonlandı. Anma törenleri şehitliklerde son bulurken, etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi’nde devam etti. AKM’deki etkinlikte şiirlerin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan tüm hatimlerin duası yapıldı. Duanın ardından Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “Çanakkale Ruhu Her Yerde” adlı oratoryosu sahnelendi.

Etkinliklere ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.