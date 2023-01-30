Samsun’a yeni bulvar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi ile Toybelen Sanayi Sitesi arasına yeni bulvar açıyor.

Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez ilçelerde de alt yapı yatırımlarını hızlandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik yoğunluğunu alternatif güzergahlar yaparak azaltıyor. Yol çalışmalarına ağırlık verilen Atakum ilçesindeki çalışmalarını sürdüren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Aydınlık Bulvarı ile 1467. Cadde’yi açarak, Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak.

“Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yükünü düşürecek”

Atatürk Bulvarı’nda trafik yükünü düşürecek Çobanözü Mahallesi’ndeki yeni bulvar ve caddenin yapımına 15 gün önce başlayan Atakum Şube Şefliği ekipleri, kazı dolgu ve yarma çalışmaları gerçekleştiriyor. 35 metre genişliğinde ve gidiş- geliş 2 bin 800 metre uzunluğundaki çift şeritli bulvar, 1,5 ay içerisinde tamamlanacak.

“Alternatif güzergahlar yapıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Akıllı Şehir ve Trafik Güvenliği Projesi ile trafik konforunun arttığı ilçemizde, yeni bulvarlar açarak araç yoğunluğunu daha da düşürmeye ve sürücülerimizi rahatlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Atakum Şube Şefi Ömer Parlak ise “Yeni yolumuz, Atakum ile Toybelen Sanayi Sitesi ve Keresteciler Sitesi’ni birbirine bağlayacak. Bulvar yolu hizmete açıldığında da özellikle sanayi sitesinde çalışacak vatandaşlarımızın iş yerlerine ulaşımı kolaylaşacak. Şubat ayı sonunda trafiğe açacağımız bulvarın asfaltını ise üzerinden kış geçtikten sonra dökeceğiz” diye konuştu.