Şaka gibi olayda hatadan dönüldü..

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Ali Kılınç, evinin önünde duran 47 yıllık traktörü için telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Hiç gitmediği İstanbul-İzmir otobanından ’ihlalli geçiş’ yaptığı uyarısı mesajı alan Kılınç, ’haline gülse mi? ağlasa mı?’ bilemedi. Yetkililer, hatadan dönüldüğünü ve Kılınç’ın cezasının iptal edildiğini açıkladılar.

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen ’16 H aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" mesajla şok yaşadı. OTOYOL AŞ. tarafından atılan mesajı öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.

OTOYOL A.Ş. tarafından yapılan araştırmada traktörün geçiş kaydının bulunmadığı ve hatanın kısa sürede düzeltildiği öğrenildi.

OTOYOL A.Ş. tarafından şu açıklama yapıldı: "Habere konu olan (352129230311204621) numaralı, ihlalli (ödemesiz) geçişin; (16H9897) plakalı araca ait olmadığı tespit edilmiştir. Geçişi yapan araca ait plakanın, standartlara uygun olmaması nedeniyle plaka okuyucu cihazlar tarafından farklı algılandığı tespit edilmiş olup, 16H9897 plakalı araca ait ihlalli (ödemesiz) geçişin iptali tarafımızca yapılan kontroller sonrasında 16.03.2023 tarihinde, haber yayınlanmadan önce gerçekleştirilmiştir."