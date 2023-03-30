Şahinbey, kardeş şehir Adıyaman’a esnaf çarşısı kuruyor

Depremin yaralarını sarmak için Adıyaman’da çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Şahinbey Belediyesi, bölge esnafı için çarşı kuruyor.

Şahinbey Belediyesi, depremde ağır hasar alan Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlara desteğini sürdürerek esnafın da yüzünü güldürecek adımlar atıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kısa süre içerisinde tamamlanacak olan iş yerlerinin inşaat çalışmalarını inceledi.

"55 iş yeri yapıyoruz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman’da ticaretin yeniden canlanması için 55 tane iş yeri yapacaklarını belirterek, "11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden sonra en çok hasar gören illerimizden birisi de Adıyaman oldu. Adıyaman’da evler gibi iş yerleri de yıkıldı. Dolayısıyla Adıyaman’da yeni iş yerlerine ihtiyaç var. Şahinbey Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Adıyaman’a 55 iş yerinden oluşan bir çarşı inşa ediyoruz. Toplam 5 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz çarşımızın inşaat çalışmaları başladı. Çarşımız revakları ile beraber yapılacak, 55 iş yerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Kısa bir sürede çarşımızı tamamlayıp Adıyaman halkının hizmetine sunacağız. Çarşımızın Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.