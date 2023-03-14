Sağlıkçılardan depremin sembolü saat kulesine karanfil

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Adıyaman’da depremin yaşandığı 04.17’de durduğu için sembol haline gelen saat kulesine karanfil bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da 17’si doktor olmak üzere toplam 116 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Adıyaman’da görev yapan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nda depremde hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı. Atatürk Bulvarı üzerindeki depremin yaşandığı 04.17’de duran ve depremin simgesi haline gelen saat kulesinin önünde toplanan sağlık çalışanları, basın açıklaması yaptı. Türk Tabipleri Birliği tarafından yağmurun altında düzenlenen basın açıklamasının ardından saat kulesine karanfiller bırakıldı.