Sağlıkçılar deprem bölgelerinin yaralarını sardı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri’deki sağlık çalışanlarının deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için büyük gayret gösterdiğini söyleyerek, "Tıbbi malzeme, araç ve ve gereç noktasında neye ihtiyaç duyulursa hepsi hızlıca temin edilerek orada vatandaşlarımıza hizmet etmek adına şehrimizden bölgeye nakledildi" dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü teyakkuza geçti. Depremlerin merkez üslerinin Kayseri’ye yakın olmasından dolayı ilk etapta Kayseri’de görevli 112 ve UMKE ekipleri bölgelere giderken; tıbbi malzeme, araç ve gereçlerde hızlı bir şekilde koordine edilerek bölgeye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, bin 322 sağlık çalışanının Kayseri’den deprem bölgesine giderek görev yaptığını ve halen deprem bölgesinde aktif olarak göreve devam eden sağlık çalışanlarının olduğun kaydetti. Erşan, "Kayseri’de depremzedelerimiz için seferber olurken, bölgeye de desteklerimizi sunduk. İlk etapta 112 ve UMKE ekiplerimiz gitti ama sonrasında da tüm Türkiye’den olduğu gibi Kayseri’den de bölgeye sağlık personeli görevlendirilmesi yapıldı. İlk etapta aile hekimi arkadaşlarımız da dahil olmak üzere gönüllü birçok personelimiz bölgeye hizmet için başvurularda bulundu. Bakanlığımız da bir sistem dahilinde personelimizi bölgeye görevlendirdi. Şimdiye kadar o bölgede bin 322 sağlık çalışanı arkadaşımız görev yaptı. Birçok branştan uzman hekim arkadaşlarımız, acillerde görev yapacak pratisyen hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve destek personelimiz bölgede hizmet etmiş oldu. Şu anda da halihazırda bölgede aktif bir şekilde rol alan personelimiz mevcut. Bölgeye ihtiyaç duyulan tıbbi manada malzeme desteği de sunuldu. Orada araç ihtiyacı söz konusuydu. Araçlarımızı da bölgeye sevk ettik. Kamyon ihtiyacı varsa kamyonumuzu gönderdik. Büyük Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile oluşturulan mobil diş kliniğimizi de bölgede hizmet etti. Tıbbi malzeme, araç ve ve gereç noktasında neye ihtiyaç duyulursa hepsi hızlıca temin edilerek orada vatandaşlarımıza hizmet etmek adına şehrimizden bölgeye nakledildi" ifadelerini kullandı.