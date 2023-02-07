Rize depremzedeler için tek yürek oldu

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemeleri depremzedelere gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır tahribata neden olan depremin ardından Türkiye Cumhuriyeti tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de seferberlik ilan edildi. Tüm Türkiye’de ki gibi yardım kampanyaları ve arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak ekipler Rize’den deprem bölgelerine yönlendirildi.

"Saat 04.20’den beridir Rize olarak kalbimiz Güney’imizde atıyor"

Rize’den gönderilen ekip ve yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Saat 04.20’den beridir Rize olarak kalbimiz Güney’imizde atıyor. O saatten bu zamana kadar orada enkaz altında mücadele ediyorsa bizde burada hiçbir şey yapamıyorsa dua ettiği mücadeleyi veriyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Oradaki vatandaşlarımız ne kadar fiziken üşüyorsa bizde ruhen üşüyerek dertlerini paylaşmaya gayret ediyoruz. 730 personelimizi Rize’den afet bölgesine gönderdik. Gönderdiğimiz personelle birlikte 60 tane ekskavatör ve yükleyicimiz, 101 adet kamyonumuz, 201 adet muhtelif tipte araç ve ekipmanımız, 6 ambulansımız ve 5 itfaiyemiz afet bölgelerine gönderildi. Nurdağı’nda ki ekibimiz enkazdan 5 afetzedeyi sağ olarak 1 vatandaşımızı da cenazesini çıkardı. Biz dün 15 tane tır gönderdik. İyidere lojistik limanımızda 12 kamyon ve 2 tırdan oluşan yakacak ve 5 kamyon su gönderildi. Bugün toplanan yardımlardan 3 büyük tırı gönderdik" ifadelerini kullandı.

"Belediye Başkanları olarak bende Şanlıurfa’ya gideceğim"

Kendisinin de Şanlıurfa’da depremzedeler için görev yapacağını belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sahada her ilde 2’şer tane vali çalışıyor. Bütün il ve ilçe kaymakamlıklarından görevli olanlar var. Bize de yeni haber geldi. Belediye Başkanları olarak bende Şanlıurfa’ya gideceğim. Bütün bölgelerde ne kadar yardım edilebilir noktasında müthiş bir gayret var. Gerek Dünya’dan gerek ise Türkiye’mizin her ilinden yardım geliyor. Bugün itibariyle 2 araç Gaziantep ve Adıyaman’a birer tır sadece ekmek, su, meyve suyu ve yiyecek olmak üzere arkadaşlar koordine ediyor" şeklinde konuştu.

"Ekibin tercüman ihtiyacını üniversitemizin öğrencilerinden karşılayabiliriz"

Yurt dışından gelen ekipler için tercüman desteklerini gönüllülerden karşılayabileceklerini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Nasıl önemli katkıda bulunabilir diye düşündük. Örneğin Yurt dışından çok sayıda ekip geldi. Ekibin tercüman ihtiyacını üniversitemizin öğrencilerinden karşılayabiliriz. Örneğin, İngilizce, Gürcüce, Fransızca ve diğer dilleri bilen gönüllülerimiz var. Böyle bir talep durumunda yardımcı olabiliriz" dedi.