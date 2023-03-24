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Ramazan’ın ilk cumasında camiler doldu taştı

Düzce’de Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerin içinde yer bulamayan cemaat, kartonların üzerinde namaz kıldı.

Haberde İnsan 24.03.2023, 14:02
Ramazan’ın ilk cumasında camiler doldu taştı

Düzce’de Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerin içinde yer bulamayan cemaat, kartonların üzerinde namaz kıldı.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Düzce şehir merkezinde bulunan Merkez Cami ile Cadidiye Camii doldu taştı. Cami içinde yer bulmayan cemaat, yanlarında getirdikleri kartonları camilerin önüne sererek, cuma namazını kıldılar.

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