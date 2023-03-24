Ramazan’ın ilk cumasında camiler doldu taştı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerin içinde yer bulamayan cemaat, namazlarını avluda kıldı.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Samsun’da şehir merkezinde bulunan Büyük Camii ve birçok cami doldu taştı. Cami içinde yer bulmayan cemaat, yanında getirdikleri seccade ve camideki hasırların üzerinde cuma namazını kaldı.

“Camide yer bulamadık”

Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamadığını ifade eden cemaatten Ramazan Kol, “Ramazan ayının vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün camide yer bulamadık. Caminin içerisi de, üst katı da tamamen dolu. Biz de hasır alıp, avluda namazımızı eda ettik. Bizimle birlikte birçok kişi de camide yer olmadığı için namazını dışarıda kıldı” dedi.

“Bu kalabalığın her zaman devam etmesini istiyoruz”

Camilerin kalabalık olmasından mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Akarslan, “Camilerdeki bu kalabalığın her zaman devam etmesini istiyoruz. Sadece Ramazan’da değil her zaman böyle olsun. Caminin içinden çıktım. İçerisi komple dolu ama bundan dolayı mutluyuz. Müslümanlar bir olsun, başka bir dileğimiz de yok” diye konuştu.

Erol Yüksel de “İnsanların mübarek günlerde kutsal mekanları doldurması hoş bir şey. Camileri bu kadar kalabalık görmek bizleri de mutlu ediyor. Zaten pandemi sonrası hep avluda namaz kılıyordum. Bugün de avluda namazımı kıldım” şeklinde konuştu.

Samsun’da Büyük Cami’nin yanı sıra Site Camisi ve diğer camilerde de Ramazan ayının ilk cuma namazında cemaat camilere sığmayarak dışarıya taştı.