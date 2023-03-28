Ramazan’da güneşli havayı fırsat bulunan Yüksekovalılar dışarıya akın etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan’da havaların ısınmasıyla ilçe halkı kendini dışarıya attı.

Kış mevsimin başlamasıyla ilçesinde belli aralıklarla yağan kar yağışı ve yağmurlar hayatı olumsuz yönde de etkilerken, Mart ayının bitmesine sayılı günler kala güneşli hava kendi göstermeye başladı.

Haftalardır soğuk havalar ilçede etkisini sürdürürken, bugün itibarıyla ilçede güneşli havanın olmasıyla vatandaşları sevindirdi. Ramazan ayının başlamasıyla ilçede vatandaşlar erken saatlerinde çıkmazken, bugün öğlen saatlerin sıcak havanın kendisini göstermesiyle 7’den 70’e herkes kendini dışarıya attı. Özelikle ilçenin parklarında çocuklar oynarken, aileler de iftar vaktine kadar güneşli havada oturarak günün keyfini çıkardılar. Bugün sıcak havayı fırsat bulup parka geldiğini belirten Onur Düz, "Ramazan ayındayız, biz de zamanın geçmesi ve havanın sıcak olmasından dolayı parka geldik. Kaç gündür yağmurlu bir hava vardı, şükür bugün gayet güzel. Biz de fırsattan yaralandık. Keşke tüm günler böyle güzel geçse. Gördüğümüzde parklar çocuklarla dolmuş durumda" dedi.

Sıcak hava olduğu için çocuklarını parka getiren Fetih Bilici, "Ramazan ayındayız ve bir de havanın sıcak olmasından dolayı biz de çocukları parka getirdik. Biz de iftar vaktini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Melik Argeş Acer isimli çocuk, "Havalar bugün bayağı sıcak. Biz de bugün ailelerimizle beraber parka geldik. Biz de oruçluyuz. Şimdilik güzel gidiyor, inşallah hep güzel geçer" şeklinde konuştu.

Yusuf İslam Önver isimli çocuk ise, "Havalar gayet güzel bugün. Biz de ailelerimizle beraber geldik buraya ve eğleniyoruz. Herkes oruçlu, malum Ramazan ayındayız. Biz de zamanın dolmasıyla evlerimize gideceğiz" diye konuştu.