Pakistan Milli Günü, Mersin’de yardım gemisinde kutlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’deki afetzedeler için yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ikinci gemi, Mersin Limanı’na geldi. Dostluk mesajlarının verildiği karşılamada ayrıca Pakistan Milli Günü de kutlanarak iki ülkenin kardeşliği ortaya konuldu.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ilk gününden itibaren özellikle hava yoluyla birçok yardım malzemesi gönderen Pakistan, deniz yoluyla da ikinci yardım gemisini Türkiye’ye ulaştırdı. Pakistan’dan yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait ’PNS Moawin’ isimli yardım gemisi, bugün Mersin Limanı’na geldi. İçinde birçok yardım ve destek malzemesi taşıyan gemiyi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid karşıladı.

Dostluk mesajlarının verildiği karşılamada ayrıca Pakistan Milli Günü de kutlandı. Geminin güverte bölümünde yapılan törende Pakistan bayrağı göndere çekilerek 2 ülkenin milli marşı söylendi. Ardından, Pakistan Devlet Başkanı ile Başbakanı’nın mesajları okundu. Mesajların okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Yousaf Junaid, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Türkiye’de son 100 yılın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Junaid, ilk günden itibaren Türkiye’nin yanında olduklarını ve bundan sonra da her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

"Türkiye ile Pakistan kardeş ülkedir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, 6 Şubat’ta büyük bir afetin yaşandığını ifade etti. Depremin ilk anlarından itibaren devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirten Pehlivan, "85 milyon hep birlikte kenetlenerek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte bugün örneğini yaşadığımız şekilde, uluslararası düzeyde ülkemize ulaştırılan yardımlarda bizleri mutlu etmektedir. 20 Mart’ta da ilk yardım gemisini burada karşılamıştık. Bugün de hele ki Pakistan ülkesi için anlamlı bir gün. Pakistanlı kardeşlerimizin milli günlerini tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde bizlere bu yardımları ulaştırdıkları için şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye ile Pakistan kardeş ülkedir ve bu yardımlarla kardeşliğini bir kere daha ortaya koymuş oldu" dedi.

"Pakistanlı kardeşlerimizin yapmış olduğu bu fedakarlığı asla unutmayacağız"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türkiye’nin Pakistan’ı ikinci vatan olarak gördüğünü belirtti. Pakistan halkının Türk milletinde çok özel ve farklı yeri olduğunu dile getiren Alpay, "Pakistan hatırlanacağı gibi Milli Mücadele zamanlarında maddi ve manevi nasıl destek verdiyse, bugün de deprem felaketinde yine aynı kardeşlikle, dostlukla, hissiyatla yanımızda oldu. Son 100 yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen bu acı günümüzde yanımızda oldukları için Pakistanlı kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Pakistan burada çok ciddi katkılar sağladı. Pakistanlı kardeşlerimizin yapmış olduğu bu fedakarlığı asla unutmayacağız. Bilindiği gibi 22 Ağustos 2022’de Pakistan’da büyük bir sel felaketi olmuştu. O zamanda Türkiye, Pakistan ile olan dostluğunu, kardeşliğini göstererek o felaket sırasında Pakistan’ın yanında yer aldı. Türkiye ile Pakistan bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her alanda birlikte iş birliği yapmaya devam edecektir. Türkiye ve Pakistan olarak hem uluslararası alanda hem de bölgeyi ilgilendiren meselelerde, insanlığın tamamını ilgilendiren konularda ortak hedeflerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz inşallah Türkiye ve Pakistan’ın büyüyerek, güçlenerek ilelebet payidar olacağını umut ediyoruz. Kısa zamanda inşallah depremin oluşturduğu yaraları da sarıp, sağlık ve iyilik içinde yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Bunun dünyada çok az örneği vardır"

İçişleri Bakan Yardımcısı da Türkiye ve Pakistan en zor zamanlarda her zaman birbirlerinin yanında durduklarının altını çizerek, "Pakistan’ın, Türk milletinin gönlünde her zaman özel ve müstesna yeri vardır. Yine bu duygular karşılıklıdır. Bunun dünyada çok az örneği vardır. Özellikle zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışma ülkelerimiz arasındaki kuvvetli bağların, halklarımız arasındaki kuvvetli bağların, ’Şüphesiz müminler kardeştir’ şiarıyla hareket etmenin en somut örneğidir. Maalesef 6 Şubat’ta insanlık tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biriyle ülkemiz sarsıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla, imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren sahadaydı. İnanıyoruz ki Rabbimizin gücü, devletimizin kudret ve gayretiyle, yine dostlarımızın yardımıyla Türkiye bu yaraları en kısa sürede saracaktır. Yıllardır dünyanın dört bir yanında insanların imdadına koşan Türkiye, hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün olmayan bu afette, bugüne kadar gösterdiği çabaların karşılığını görmüş, Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 90 ülkeden gelen arama-kurtarma ekipleri ile 130’ya yakın ülkeden gelen yardımlar nedeniyle yaraların sarılmasında müthiş bir yardım görmüştür" şeklinde konuştu.

"Çok yaşa Pakistan"

Zor günlerde Türkiye’ye yardım elini uzatan ülkeleri asla unutmayacaklarına vurgu yapan Çataklı, "Pakistan donanmasına ait gemiyle getirilen ve bugün ülkemize teslim edilen bu insani yardımlar için teşekkür ediyorum. Bugün getirilen çadırların özellikle depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli bir destek verdiğini ifade etmek istiyorum. Gösterdiğiniz dayanışma, devletlerimiz ve insanlarımızın arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendirecektir. Pakistanlı kardeşlerimizin yardımlarını teslim alırken aynı zamanda Pakistan Milli Günü için de bir aradayız. Bugün Pakistan’ın kurucu liderlerinin bağımsızlık fitilini ateşledikleri gün. Bu vesileyle Pakistan’ın Milli Günü’nü tebrik ediyoruz, ’Çok yaşa Pakistan’ diyoruz. Mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerimizin, iki ülkenin ortak çıkarları temelinde önümüzdeki dönemlerde de daha ivme kazanarak gelişeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk ve Pakistanlı yetkililer toplu fotoğraf çekilerek dostluk mesajı verdiler.