Özel öğrenciler jandarmada hem eğlendi hem de öğrendi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığında misafir edilen özel öğrenciler hem eğlendi hem de jandarma faaliyet ve gereçlerini öğrendi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular günü nedeniyle Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Murat Keskin Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Okulda eğitim gören özel öğrencileri Aksaray Jandarma Komutanlığı kendi ekip araçları ile okullarından alarak kışlada misafir etti. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan toplam 19 kişilik heyet Jandarma ekiplerinin kullandıkları yerli üretim teçhizatlarının bulunduğu stantlarını gezdi. Öğrenciler ekip araçları ve motosikletlere binerek jandarma ekipleri ile keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler özel eğitimli Jandarma köpeklerinin sergilemiş olduğu gösteriyi hayranlıkla izleyerek köpekleri sevdi. Daha sonra harekat merkezine geçen özel öğrenciler nöbetçi jandarma ekipleri ile telsiz anonsu yaparak jandarma ekiplerini çok sevdiklerini söyledi. Özel öğrenciler daha sonra Aksaray Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan pastayı kestikten sonra jandarma ekipleri ile toplu fotoğraf çekindi.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Tuba Seçin, farkındalığın diğer insanlar tarafından farkına varılmasının önemini belirterek “Ailelerimizin empati yapmaları çok önemli. Çocuklarımızın farklılıkları+1. Başka hiçbir fark yok. Buraya gelen öğrencilerimizin kromozom sayıları sadece bir fazla. Ayrıca öğrencilerimizin duyguları ve sevgileri çok fazla. Burada Jandarma ekiplerimiz; ailelerine öğrencilerimize unutamayacakları bir gün yaşattı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi. Özel öğrencilerin velileri ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.