Özel öğrenciler depremzede çocuklarla fidan dikti

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri muhteviyatında özel öğrenciler ve depremzede çocuklarla Gazipaşa’da fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Gazipaşa’da özel öğrenciler ile depremzede çocuklar, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen fidanları 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde toprakla buluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikme etkinliği, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, İlçe Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, Şube Müdürü Bilal Dal, Down Sendromlu özel çocuklar, ilçede eğitim gören depremzede öğrenciler, öğretmenleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte geleceğe nefes olabilmek adına 800 adet fidan dikildi.

"Her iki öğrenci grubunu birleştirdik"

Etkinlik sonrası açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, "Bugün down sendromlu çocuklarımızla ve de depremden etkilenen misafirlerimizle birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Hem onlara ağaç dikmeyi öğretiyoruz hem de enerjilerini atmalarını sağlıyoruz. Tabii bugün özel bir gün olduğu için de her iki öğrenci grubumuzu birleştirdik. Bir aradayız öğrencilerimizle, birazdan ikramlarımız olacak, hep beraber neşeli bir gün geçirmeyi umuyoruz. Ve bu sayede de öğrencilerimize bir arada olma fırsatını elde ettik. Bu organizasyonda emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerimize, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, bu güzel günümüzde bize eşlik ettiğiniz için" dedi.

"Farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz"

Gayelerinin farkındalık olduğunu söyleyen Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül de, "Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü. Bunun muhteviyatında ilçemizde down sendromlu öğrencilerimizi getirerek burada bir farkındalık olmasını istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz. Ayrıca büyük bir deprem sonrası ciddi sayıda depremzede öğrencimiz var ilçemizde, onları da buraya getirdik, onlar da bu farkındalığın içerisinde olsun istedik. Hem de açmalarını istedik. Bu tür özel günlerde öğrencilerimizin yanındayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Program sonunda öğrencilere yemek ikram edilerek çeşitli hediyeler verildi.