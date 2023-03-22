(ÖZEL) Kelime-i Tevhid’i ilmek ilmek 50 metre yükseğe yazdılar

Eskişehir’deki Reşadiye Camii’nde bu yılkı geleneksel Ramazan ayı öncesi mahya için hazırlıklar tamamlanırken, iki minare arasında 165 adet ampul ile Kelime-i Tevhid, yani ‘La ilahe illallah’ yazılacak.

‘On bir ayın sultanı’ olarak nitelendirilen ve Müslümanların en kutsal aylarından biri olan Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan ‘mahya’ için yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’in Reşadiye Camii’nde de geleneksel hazırlıklar tamamlandı. Bu yılın mahyasında ‘La ilahe illallah’ yazılacak. Yaklaşık 165 adet ampul ile yazılan ve 36 dizeden oluşan 15 harflik yazı Reşadiye Camii’nin iki minaresi arasına asıldı. Tecrübeli elektrik ustaları ile yaklaşık 3 saatte ince bir işçilikle hazırlanan mahya, Ramazan ayı boyunca akşamları yanacak.

“Titizlikle yapılması gereken bir iş”

Eskişehir’in merkezinde bulanan Reşadiye Camii’nin minarelerinin arasına mahyayı dizayn eden ve asan usta Emre Dalkis, “Bunun işin en zor kısmı harflerinin tek tek hazırlanması. Karşı minarede iki, bu minarede ben ve bir arkadaşım, aşağıda da bir olmak üzere toplam 5 kişi mahyayı hazırlamaya çalışıyoruz. Harfleri hazırladıkça karşıya çekiyoruz. Bazen işimizi bitirip tam elektriği veriyoruz bir ampul patlak olduğu için bütün mahyayı geri çekiyoruz. Titizlikle yapılması gereken bir iş. Şuan 50 metre yükseklikteyiz ve en ufak hatada en başa dönüyoruz. İnce işçilik gerektiriyor. Yıllardır yaptığımız için kendimizi tecrübeli olarak görüyoruz, aynı kadro aynı ekip. Bu yılın mahyası ‘La ilahe illallah’ olarak belirlendi” dedi.