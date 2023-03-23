Osmaniye’de depremzedeler ilk iftarını yaptı

Osmaniye’de Esenevler Mahallesi’ndeki çadır kentlerde kalan depremzedeler, Ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Osmaniye Belediyesi’nin gezici aşevinde hazırlanan yemekler, Esenevler Mahallesi’ndeki çadır kentte Osmaniye Valiliği tarafından kurulan iftar çadırında depremzedelere dağıtıldı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokolün de katıldığı iftar yemeğinde depremzedeler, ezan sesiyle dua ederek oruçlarını açtı. İftardan sonra Vali Yılmaz ve Başkan Kara depremzedelerle sohbet etti.