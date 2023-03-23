Örnek anne örnek öğretmen: Çatı katı okul oldu, öğrenciler ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da evi yıkıldığı için İskenderun’daki anne evine sığınan sınıf öğretmeni Sibel Yıldız, kendi, akrabaları ve komşularının çocukları için çatı katını okula dönüştürdü. Örnek öğretmene örnek annesi de destek oldu.

Altınözü ilçesinde sınıf öğretmeni olan Sibel Yıldız, depremde yıkılan evinden ailesi ile birlikte kurtulduktan sonra İskenderun’a annesinin yanına sığındı. İlçeye bağlı Sakarya mahallesinde annesine ait evin çatı katını okul ortamına dönüştüren Yıldız’a öğretmen akrabaları ve annesi de destek oldu. Birleştirilmiş sınıf sisteminde ilkokul ve Ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinden oluşan iki sınıfa eğitim veren Yıldız, kırtasiye ve başka eksiklerin olmasına rağmen gösterdiği gayret örnek oldu.

Yaklaşık 2 haftadır düzenli olarak ders yaptıklarını belirten Sibel Öğretmen," İlkokuldan liseye kadar öğrencilerimiz var. İçlerinde LGS’ye girecek bir öğrencimiz var. 7’inci sınıf öğrencilerimizde bu yıldan sınav kaygısı taşıyor. Onlarında derslerden geri kalmaması için ders konusunda gerekli yardımı sağlıyoruz. Sınıf öğretmeni olduğum için ilkokul çocuklarımıza birlikte eğitim öğretim görmeleri için yardımcı oluyorum. Genelde sorular çözüyoruz. Bedensel ve sanat etkinlikleri yapıyoruz. Bol bol kitap okumalarını sağlıyoruz. Çünkü bu dönemde çok fazla depremle ilgili görüntülere sahip oldular. Bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Kendilerini burada okul ortamında hissediyorlar. Sıkıntılarından bir nebze olsun onları uzaklaştırıyoruz. Bazı çocuklarımızın evleri yıkıldı, kendi imkanlarımızla bulduğumuzu malzemelerle idare etmeye çalışıyoruz. Kırtasiye eksiğimiz var" ifadelerini kullandı.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan çocuklar ise Sibel öğretmenin eşliğinde ders işlediklerini ancak kırtasiye malzemelerinin eksik olduğunu söyledi.

Ev sahibi olduğunu ancak tüm çocukların hem anne annesi hem de babaannesi olduğunu belirten Münevver Ece ise" Ders görsünler diye evimizin damını çocuklara açtım. Fakat eksikleri var. Ev imkanları ile bu kadar sağlayabildim. Bir de Milli Eğitim Bakanımızdan tek isteğim var. Deprem bölgesindeki LGS’ye girecek çocukları sınavsız not ortalamasına göre alsınlar. Hepsinin psikolojisi etkilendi" dedi.