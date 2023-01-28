Oltu ilçe merkezine yılın ilk karı yağmaya başladı

Erzurum Oltulular’ın uzun zamandır bekledikleri kar ilçe merkezine yağmaya başladı. Vatandaşlar caddelere ’kar seni seviyorum’ yazdı.

Oltu Aslanpaşa Mahallesi sakinlerinde Fırat Aydın, “Uzun zamandır Oltu’ya kar yağmamıştı kış aylarından resmen bahar havası yaşıyorduk geçtiğimiz hafta sonu pikniğe bile gittik karın yağmasını özlemle bekliyorduk ve nihayet yağdı. Kar sevincimi caddeye ’seni seviyorum kar’ yazarak paylaşmak istedim. İyi ki Erzurumluyuz” dedi.

Oltulu Nurettin Başar (72), “Allah’a şükür kar yağmaya başladı temiz hava karnımıza girdi ilçemize sanki bir bolluk geldi çok şükürler olsun“ dedi.

Oltulu Hüseyin Var ise “Allahım’a çok şükür karımız yağdı memleketimizin her tarafı kurumuştu buna da şükürler olsun” dedi.