Off-road tutkunları marşa depremzedeler için bastı: Ulaşılamayan köylere yardım götürdü

Kastamonu’dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giden off-road tutkunları, AFAD koordinesinde yolları ulaşıma kapanan köylerdeki depremzedelere yardım ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kastamonu Off-Road Kulübü gönüllüleri, deprem bölgesine gitmişti. Off-road tutkunları, çöken ve kardan kapanan yolları aşıp, dağ köylerindeki afetzedelere gıda ve kıyafet gibi yardımları ulaştırdı. AFAD koordinasyonunda, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Adıyaman’daki yardım seferberliğine, aşılmaz yolları işlevsel araçları ile geçerek destek veren off-road tutkunları, yolda kalanları da istedikleri yere taşıdı. Off-road tutkunları, havanın karanlığında ise araçlarının tepe lambaları ile ekiplerin zamanla yarıştığı enkaz alanlarına ışık tuttu.

Off-road tutkunları, zorlu arazileri aşarken yolda gördükleri hayvanları da unutmadı. Sürücüler, araçlarında taşıdıkları yemleri sokakta yaşayan canlıların ulaşabileceği noktalara bıraktı.

“AFAD koordinasyonuyla deprem bölgesine yardımlar götürdük”

Depremi herkes gibi televizyon ekranlarından gördüklerini söyleyen Kastamonu Off-Road gönüllüsü Ferhat Salur, “Deprem bölgesine gitmek istedik fakat AFAD gönüllüsü olmadığımız için elimizden bir şey gelmedi. Ama biz, Off-Road Kulübü üyesiyiz. AFAD’dan bize haber gelmesini bekledik. AFAD görevlileri ile sürekli irtibat halindeydik. Yanılmıyorsan depremin dördüncü günü AFAD görevlileri ile Kahramanmaraş’taki Off-Road Kulüpleri başkanlarıyla bir toplandı düzenlendi. Kahramanmaraş’ta Off-Road Kulübü başkanlarımız vardı. Onlarla da görüştük. Bize ihtiyaç olduğunu anladık. Yoğun bir kar yağışı vardı deprem bölgesinde. Yollarda da sıkıntı vardı. Özellikle Elbistan’ın köy yollarında sıkıntılar vardı. Daha sonra biz hiç şikayet etmeden hemen gece yola çıktık. İki arkadaşımız ile birlikte üç kişi araçlara binerek Kahramanmaraş’a hareket ettik. Maraş’ta Off-Road Kulüpleri ile birleştik. Kastamonu’dan giderken yardım götürdük. Yardımları da bölgeye ulaştırdık” dedi.

“Amacımız deprem bölgesine gelen yardımları ulaşılamayan köylere dağıtmak”

Kendilerinin asıl hedeflerinin deprem bölgesine gelen yardımları ulaşılamayan çevre köylere dağıtmak olduğunu söyleyen Salur, “Toplama alanlarındaki yardım malzemelerini AFAD koordinasyonunda araçlara yükleyerek oraya gelen Off-road’cı arkadaşlarımızla birlikte 6-7 araç yola çıkarak köy yollarına düştük. Hasar gören yollar vardı, karla kaplı yollar vardı. Zor oldu ama ulaştık, depremin altınca günü gibi karayolları da yollarda çalışma başlattı. Ulaşım biraz daha rahatlamaya başladı. Bizlerde Maraş’tan Elbistan merkezine geçtik. Afşin, Pazarcık, Maraş gibi bölgelerde ulaşılamayan yerlere giderek depremzedelere yardımcı olmaya çalıştık. Özellikle araçların giremediği bölgelere giderek yardımları götürdük” diye konuştu.

“Çocukların yüzünün gülmesi bizleri de hem mutlu hem motive etti”

Yardımları götürdükleri yerlerde çocukların dikkatlerini çektiğini ifade eden Salur, “İhtiyacı olan çocuklar vardı, ayaklarında ayakkabısı olmayan, üzerinde montu olmayan çocuklar vardı. Hava çok soğuktu, gündüz -10 gece de -25’lere kadar hava sıcaklığı düşüyordu. Sonra bizler, bölgede dolaşmaya başladık ve eksiklikleri tespit ettik. Tekrar toplama kamplarına giderek çocuklarımızın eksikliklerini araçlarımıza yükleyip tekrar belirlediğimiz noktalara çocuklarımıza ulaştırarak onları sevindirdik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin ihtiyaçlarını giderdik. En çok depremde mağdur olan çocuklardı. Bu büyük yıkımın içerisinde depremzede çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek ve onları mutlu etmek bizleri de çok mutlu etti. Kilometrelerce uzakta olan Kastamonu’dan deprem bölgesine gitmiştik. Ama çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Allah herkese sabır versin. Televizyondan görüldüğü gibi değil hiçbir şey. Çok zor oraları için, büyük bir yıkım oldu. Tüm çocuklarımıza başta sahip çıkmamız gerekiyor, depremzede çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik herkes elinden geleni yapıyor Türkiye’de. Tüm ülkemizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.