Mimar Sinan’ın eseri tarihi camide Ramazan heyecanı

Van’da 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan’ın eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi Ramazan ayına özel hazırlanıyor.

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi’nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde bu yıl da Ramazan ayında teravih namazı hatimle kıldırılacak. Ramazan aylarında ibadet için daha yoğun ilgi gören tarihi caminde, bu akşam itibariyle ilk hatimle teravih kılınacak ve yarın öğle namazı sonrası ise mukabele yapılacak.

İHA muhabirine konuşan Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, caminin 1567 tarihinde Mimar Sinan tarafından yaptırıldığını hatırlattı. Cami ve külliye tarihi boyunca içerisinde ilim derslerinin verildiği ve ibadet edilen bir mekan olduğunu ifade eden Koyuncu, “Eskiden olduğu gibi camimizde her zaman beş vakit namaz kılınıyor. Ramazan öncesi camimizi gül suyuyla yıkayarak ibadete hazırladık Bu akşam itibariyle inşallah hatimle teravih namazı kıldıracağız. Eskiden olduğu gibi yine cemaatimizi hatimle teravih namazına ailece davet ediyoruz” dedi.

“Camide genç ve çocukların sesi bize mutluluk veriyor”

Camide özellikle çocuk ve gençlerin seslerinin kendilerine mutluluk ve huzur verdiğini dile getiren Koyuncu, “Hiçbir çocuğun ve bebeğin sesi bizleri rahatsız etmiyor. Bu yüzden ailece hatimle teravih namazına davet ediyoruz. Camimizde yarın öğle itibariyle de mukabele okunacaktır. Gerektiğinde ikindi namazından sonra da mukabele okunacaktır. Öğle namazından yarım saat öncesinden sohbet yapılacaktır. Ayrıca hatimle kılınan teravih namazı sonrası da cemaatimize çay ikram edeceğiz” diye konuştu.