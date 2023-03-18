Mehmetçiklerimiz ve şehit aileleri Malatya Şehitliği’ni ziyaret etti

Malatya’da görev yapan Mehmetçiklerimiz ve şehit aileleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Malatya Şehitliği’ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya’da görevli Mehmetçiklerimiz ve şehitlerimizin kıymetli aileleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Malatya Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerimizin kabrinde dualar etti” ifadeleri kullanıldı.