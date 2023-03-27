Malatya’da Madenciler Mahallesi kurulmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım alan illerden biri olan Malatya’da depremin ilk gününden itibaren yardıma koşan Zonguldaklı madenciler, bu kez Malatya’da konteyner mahalle kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde devlet-millet el ele seferber olmaya devam ediyor. Yaşanan afetin ardından sivil toplum kuruluşları da yüzyılın seferberliğini başlattı. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde arama kurtarma yapan ve onlarca can kurtaran madenciler, şimdi de Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 67 haneli prefabrik Madenciler Mahallesi kuruyor.

Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) Genel Başkanı Ziya Öncan yaptığı açıklamada, "Bizler de ZONDEF olarak kayıtsız kalamazdık. Kahramanmaraş’ta 15 gün boyunca mobil aşevi kurduk ve 3 öğün sıcak yemek dağıttık. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde arama kurtarma yapan yüzlerce canı kurtaran madenci kardeşlerimiz kendilerini riske atarak enkazda canlar kurtardı. Şimdi de madenci arkadaşlarımızın da destekleri ile Zonguldak Federasyonu olarak yıkılan şehirlerin ihyasına destek oluyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde acil barınma ihtiyacı için devlet kurumlarıyla seferber olduklarına da değinen Öncan, "Yine bölgeye acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırlarımızı sevk ederek yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte dağıtımını gerçekleştirdik. Şu an için acil ihtiyaç olan barınma ile ilgili devletimizin tüm kurumları seferber olmuş durumdadır. Bu çerçevede Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir öncülüğünde Malatya Battalgazi’de kurulan Konteyner Kent’te Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak bizler de 67 prefabrik hane ile Zonguldak Madenciler Mahallesi kuruyoruz. Birinci etap kurulum hızla devam ediyor, tamamlanmak üzere. İkinci etap için çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından tüm vatandaşlarımızı, özellikle de Zonguldaklı hemşehrilerimizi bu büyük projeye destek olmaya davet ediyoruz. ’Depremde kömür için değil, ömür için buradayız’ diyerek arama kurtarmada Türkiye’nin umudu, Zonguldak’ın gururu olan madencilerimiz ile müsemma Zonguldak Madenciler Mahallemizi en kısa zamanda tamamlayarak deprem mağduru vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzuluyoruz" diye konuştu.