Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya’da anıldı

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth, ailesiyle konuk edildiği Kütahya’da Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın 175. yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth’un ailesiyle konuk edildiği ve Macaristan Anayasa Tasarısı’nı hazırladığı Macar Evi olarak bilinen Lajos Kossuth Müzesi’nde düzenlenen törende Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Alim Işık ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pintér, Lajos Kossuth’un anıtına çelenk sundu. Macar heyetini Kütahya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Mustafa Güney, milletlerin özgür toplum olma adına verdiği mücadelenin kolay olmadığını, Lajos Kossuth’un zor zamanlarda sürdürdüğü mücadelesiyle döneminin büyük devlet adamlarından biri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık da yaptığı konuşmada, “Macar halkının özgürlük mücadelesinin 175. yıl dönümü vesilesiyle iki güzide ülkenin güzide insanları bir araya geldi. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Macaristan halkının da Özgürlük ve Bağımsızlık Günü kutlu olsun. İki toplum arasında tarihe dayanan çok ciddi dostluklar var. Biz de Kütahya Belediyesi olarak Macaristan’ın Pecs Belediyesi ile kardeş şehiriz. Onlarla çok güzel projelere imza attık, atmaya devam ediyoruz. Bu yıl 31 Ağustos ve 1 Eylül arasındaki Macar gününe de katılmayı planlıyoruz. İki halkın bugüne kadar artırarak devam ettirdiği kardeşliğin bundan sonra da devam etmesini niyaz ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar bu önemli günün kutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın en önemli milli bayramlarından biri olduğunu belirten Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pintér ise, bugünü Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth’un misafir edildiği Kütahya’da Kütahyalılarla bir arada kutlamaktan onur duyduğunu aktardı.