Lokantası yıkıldı, konteyner çarşıda dönerci oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde 50 masalı iş yeri yıkılan lokantacı, afetin ardından oluşturulan konteyner çarşıda eşinin de desteğiyle dönercilik yapmaya başladı.

Pazarcık ilçesinde 30 yıldır lokantacılık yapan 52 yaşındaki Şeref Uzdilli’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde lokantası yıkıldı. 50 masalı 300 500 metre karelik iş yeri yıkılan Uzdilli, ailesiyle beraber oluşturulan konteyner çarşıda tekrar iş başı yaptı. Eşinin de destek verdiği Uzdilli, dönercilik yaparak ekmeğini kazanmaya başladı.

Yaşadıklarını anlatan Şeref Uzdilli, “İş yerim bu bölgedeydi depremde yıkıldı. Lokanta işi yapıyordum 50 tane masam vardı. Sonrasında buraya geldik burası da 15-20 metrekare bir yer. 5-6 masamız var. Bu bölgeyi Kırıkkale Valiliği yaptı ve çarşı oldu. İş yerimizde kebap ve döner yapıyoruz. İnsanları beğeniyor herkes geliyor. Çarşı da farklı sektörlerde esnaf var. Bizlere yardım gönderen insanların hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şeref ustanın eşi Seher Uzdilli ise “İlk açtığımızda insanlar yıkık dükkanın önüne geldiler biz de döner yapıp dağıttık. Çok sevindiler o dönemde herkes dua etti insanları doyuruyoruz diye” diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Kocahal da, “Şeref ustanın hem sıcak yemek hem fırın olmak üzere lokantası vardı. 500 metrekare yeri vardı. Yıkıldı şu anda 30 metrekare alanda ailecek çalışıyorlar herkeste seviyor kendisini” ifadelerini kullandı.