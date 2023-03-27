Lise öğrencisi 5 yılda 80 ülkenin eski paralarının yer aldığı koleksiyon oluşturdu

Karabük’te lise öğrencisi, 5 yılda yaklaşık 30 bin lira ödeme yaparak eski madeni para ve banknotlardan koleksiyon oluşturdu.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Muhammet Gündüz, 12 yaşındayken eski madeni paralara merak saldı. Çevresindekilerinin desteğiyle topladığı eski madeni paralarının yanında banknotları toplamaya başlayarak koleksiyon oluşturmaya karar veren Gündüz, 5 yılın sonunda hayalini gerçekleştirdi. Gündüz, bazılarının ücretini ödeyerek sahip olduğu koleksiyonunu 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde sergiye açtı.

Gazetecilere konuşan Muhammet Gündüz, 12 yaşından beri para koleksiyonu yaptığını belirterek, emisyon derecesine göre basılan paranın bankaya dönmemesinin koleksiyona olan rağbeti artırdığını ifade etti. Koleksiyonuna çevresinden bulduğu paralarla başladığını aktaran Gündüz, "Genel olarak madeni paralarla başladım. Son iki yılda bu işi ilerlettim. Alım yapmaya başladım. İki yıl önce bir alım satım grubu kurdum. Şu anda Türkiye’de sayılı gruplardan" diye konuştu.

Koleksiyonunda yaklaşık 80 ülkenin parasının mevcut olduğunu ifade eden Gündüz, koleksiyonunu oluşturmak için yaklaşık 30 bin lira harcadığını belirtti.

Osmanlı paraları ve belgelerinin koleksiyonda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Gündüz, madeni olarak bin 500, banknot olarak da 500 olmak üzere koleksiyonunda 2 bin adet paranın bulunduğunu kaydetti.