Kütahyalı esnaf 4 yıldır dar gelirli aileleri sevindiriyor

Kütahya’da bir esnafın dar gelirli ailelere yönelik 4 yıl önce başlattığı yardımlar artarak devam ediyor.

Hayati Aydın, Börekçiler Mahallesi’ndeki iş yerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek, Ramazan’da gıda yardımı ve öğrencilere yönelik kek ve meyve suyu yardımı gibi faaliyetleri hayırseverlerin de katkısı ile sürdürüyor. Aydın, Ramazan ayı boyunca yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedefliyor.

Raman ayı ile birlikte kendisi ve hayırseverlerin katkısı ile gıda paketi yardımının başladığını belirten Aydın, "Ben iş yerimde iyilik hareketine 4 yıl önce başladım. Hayırseverlerin de katkısı ile bu hareket her geçen gün büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından onlarca hayırsever benim aracılığımla dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketi takdim ediyoruz. Ayrıca zaman zaman veresiye defteri hesabını kapatmak isteyen hayırseverlerimiz de oluyor. Bu iyilik hareketini de 4 yıldır devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Aydın, yardımlarını ’Veren el, alan eli görmüyor’ düsturu ile yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.