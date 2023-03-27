Köpeği otomobilin kapısına bağlayarak koşturdu

Karabük’te, köpeğin otomobilin sağ ön kapısına bağlanarak sokakta koşturulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle’de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aracın sağ ön kapısına bağlı olan köpeği koşturdu. Başka bir sürücü ise o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler tepki çekti.