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Kızılay yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişti
TEM OTOYOLU BOLU GEÇİŞİNDE 58 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA KIZILAY EKİPLERİNİN KOORDİNESİNDE BÖLGEDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA BİN 680 KEK, 600 HELVA, BİN 242 MEYVE SUYU VE 902 SU İFTAR SAATLERİNDE DAĞITILDI.
Haberde İnsan 31.03.2023, 17:24
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı kazada Kızılay ekiplerinin koordinesinde bölgede mahsur kalan vatandaşlara iftar saatinde bin 680 kek, 600 helva, bin 242 meyve suyu ve 902 su dağıtıldı.
Dün TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen 58 aracın karıştığı zincirleme kazada yolda kalan vatandaşların yardımına iftar saatlerinde Kızılay ekipleri yetişti. Vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kızılay Lojistik Afet Deposu’nda hazırlanan malzemeler, AFAD araçları da dahil olmak üzere toplam 17 araca yüklendi. Kızılay ekiplerinin koordinesinde bölgede mahsur kalan vatandaşlara bin 680 kek, 600 helva, bin 242 meyve suyu ve 902 su dağıtıldı.