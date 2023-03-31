Kızılay yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişti

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı kazada Kızılay ekiplerinin koordinesinde bölgede mahsur kalan vatandaşlara iftar saatinde bin 680 kek, 600 helva, bin 242 meyve suyu ve 902 su dağıtıldı.

Dün TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen 58 aracın karıştığı zincirleme kazada yolda kalan vatandaşların yardımına iftar saatlerinde Kızılay ekipleri yetişti. Vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kızılay Lojistik Afet Deposu’nda hazırlanan malzemeler, AFAD araçları da dahil olmak üzere toplam 17 araca yüklendi. Kızılay ekiplerinin koordinesinde bölgede mahsur kalan vatandaşlara bin 680 kek, 600 helva, bin 242 meyve suyu ve 902 su dağıtıldı.