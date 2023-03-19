Kız kardeşlerine hem abla hem patron oldu

Zonguldaklı Alime Kırışık, 25 yıl çalıştığı ayakkabı imalat fabrikası kapanınca makineleri kiralayarak, kız kardeşleriyle birlikte başladığı ayakkabı imalatında kendi markasını kurdu. Günde bin ayakkabı üreten kardeşler, dünya markalarının aradığı firma oldu.

İstanbul’da 25 yıl boyunca ayakkabı imalat fabrikasında çalışan 51 yaşındaki Alime Kırışık, 2017 yılında emekli oldu. Çalıştığı fabrikanın imalat sektöründen çekileceğini duyunca patronundan makineleri kiralayan Alime Kırışık, patronunun 6 ay boyunca kira istememesi üzerine çalışmalarına başladı. Yanına aldığı dört kız kardeşiyle ayakkabı firması kuran Kırışık’a Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinden de ağabeyleri Recep Kırışık ayakkabıların sayasını üreterek destek oldu.

48 yaşındaki kız kardeşi Ayfer Alan finans ve muhasebe, 49 yaşındaki kız kardeşi Aynur Ayaşlı’nın imalat ustası, 45 yaşındaki kız kardeşi Hatice Taylak’ın Ar-Ge ve planlama, 37 yaşındaki kız kardeşi Hülya Kırışık’ın satış ve planlama işiyle destek verdiği Alime Kırışık, çocuklarının da internet üzerinden kurduğu mağazalarla hem üretim yaptı hem de satışını sürdürdü.

30 yaşında eşinden ayrılması üzerine ailesinin desteği ile kendi markalarını kurduğunu anlatan Alime Kırışık, firmasına da kalp hastası oğlu Onur’un ismini verdi. Kalp nakli bekleyen oğlunun tedavisiyle ilgilenirken bir taraftan da ayakkabı üretip dünya markalarının aranılan firması haline geldiklerini anlatan Alime Kırışık, verdikleri mücadelenin herkese ilham kaynağı olduğunu söyledi.

ZONSİAD tarafından başlatılan "Eve Dönüş" projesiyle fabrikalarını İstanbul’dan Zonguldak’a taşımak istediklerini söyleyen Kırışık, OSB’lerde yer sorununun çözülmesinin ardından fabrikalarını taşımayı planladıklarını ifade etti. Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zonguldak Genel Ticaret Günleri’nde stant açan beş kız kardeş, ürettikleri ayakkabıları sergiledi. Kız kardeşlerin hikayesi ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

"6 ay maaş almadık, şimdi büyük firmalara üretim yapıyoruz"

Kiraladığı makinelerle hiç sermayesi yokken risk alarak üretime başladıklarını söyleyen Alime Kırışık, kız kardeşleriyle kurdukları fabrikada 6 ay hiç maaş almadan çalıştıklarını söyledi. Azmederek bugünlere geldiklerini, şimdilerde ise Çin pazarını küçülterek ayakkabı ihracatını güçlendirmek istediklerini ifade eden Alime Kırışık, şöyle konuştu:

"Bilfiil aynı firmada çalıştım, aynı firmadan emekli oldum. Emekli olduktan sonra firmamızın yeni gelen nesli bu mesleği yapmak istemedi, imalat yapmak istemedi. Ben de imalatı günde beş kişiyle butik ayakkabı yaparak başlattım. 2017 yılında başlattım. Şu anda 30 kişi çalışıyor. Günde 900 ila bin 200 çift ayakkabı imal ediyorum. İki çocuk annesiyim. 14-15 yaşımda bu işe başladım. Alaylıyım. Alaylı olduğum için sektörün tamamen deri ve ayakkabı grubuna hakimim. Burada bulunma sebebimiz de eve geri dönüş. Şu anda İstanbul’da imalat yapıyorum. Üretmek güzel bir şey. İşimi seviyorum. Yanımda çalışan herkesi seviyorum. Biz beş kardeş olarak bu işi yapıyoruz. Ağabeyimiz Çaycuma’da saya grubunda bu işi yapıyor. Biz de İstanbul’da bu işi yapıyoruz. Burada kendi memleketime dönüp insanlarla bir araya gelmek, memleketlimi gördükçe içimde bir özlem var. Kendi markamızı da piyasaya süreceğiz. Buradaki büyük amaç ayakkabı ihracatını artırmak. Çin’den buraya getirmek değil biz buradan dışarıya satmak için elimizden geleni yapacağız. Maliyetleri ne kadar aşağıya çekersek Çin pazarını o kadar küçültebiliriz. Özellikle son dönemlerde Çin pazarına bir talep var. Biz imalatçılar o pazarı geri çekmeyi inşallah başaracağız. Böyle aile şirketleri bunu başarabilir. Çok paralar kazanmak istemeyerek maliyetleri de düşürürsek bunun önüne geçebiliriz. Burada firmayı kurduk etrafımdaki kardeşlerim olduğu için sermayeye çok ihtiyacım yokmuş. Belki biz 5-6 ay maaş almadık. Büyük firmalara da üretim yapıyoruz. Herkes şu an maaşını alıyor. Ama ilk başladığımızda hiç kimse maaş almadı. Sıfır sermaye ile başladık. İşverenimize de teşekkür ederim. Kendisi bize makineleri kiralamakla ve kirasını altı ay sonra almakla da bir teşvikte bulundu. 25 yıl çalıştığım firmanın altı ay sonra kirasını almasıyla böyle bir işe giriştim. Başarılı olduğuma da inanıyorum. Bu işe ilk başladığımda saya dikim atölyesinde başladım. İmalat müdürlüğünden emekli oldum. Kız kardeşimin biri planlama yapıyor. Biri imalat ayağında bandın ustası. Diğer kardeşim planlamayı yapıyor. Ayfer hanım muhasebe ve finans işlerini yapıyor. Ağabeyimiz de saya işini yapıyor. Ben eşimden 30 yaşımda ayrıldım. Kardeşlerim bana eş de oldular, kardeş de oldular. İki çocuk büyütüyorum. Çocuğum organ nakli bekliyor. Organ nakli konusunda da duyarlı olunmasını istiyorum."

"İnşallah iki üç yıl içinde büyük şirketler grubu kuracağız"

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ayakkabı sayaları ürettiğini söyleyen ağabey Recep Kırışık ise, "Kardeşlerimle hep bir destek içindeyiz. İnşallah onları da buraya getirip kendi memleketimizde imalatı yapıp kendi satış mağazalarımızda yapmak üzere ihracat projelerimiz var. İnşallah iki üç yıl içerisinde büyük bir şirketler grubu kuracağız" diye konuştu.

"Ablamız bize rehber oldu"

Fabrikanın finans ve muhasebe müdürlüğü görevini sürdüren Ayfer Alan, emekli olmasına rağmen çalışmayı ve üretmeyi sevdiğini söyledi. Ablası Alime Kırışık’ın önderliğinde aranılan bir firma haline geldiklerini söyleyen Ayfer Alan, şöyle dedi:

"Alime hanım hem iş arkadaşlarına kıyamadığı için hem kapanmak üzere olan iş yerine hem de kardeşlerine kıyamadığı için risk alarak bu işe başladı. Bu işin ana kalemi kız kardeşlerin birlik ve beraberliği, ablamızın bize rehber olması. Emekli olduğumuz halde halen üretmeyi sevmemiz. Evde hamur açan kadın olmadık ama dışarıda her şekilde ülkeye üretim katmayı hedefledik. Güzel şeylere imza attığımıza inanıyorum."