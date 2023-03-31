Kilis’te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden birisi olan Kilis’te, ağır hasarlı binaların kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Kilis’te 44 bina hasar aldı. Şıhlar Mahallesi Şıhlar Cami Sokağı’nda bulunan ağır hasarlı bir ev, polis tarafından güvenlik önlemi alındıktan sonra Kilis Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Belediye ekipleri kentte depremin ardından ağır hasarlı, 44 binadan 20 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalan ağır hasarlı 24 binanın ise ilerleyen günlerde yıkılacağı belirtildi.