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Kilis’te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
KAHRAMANMARAŞLI DEPREMLERDE ETKİLENEN 11 İLDEN BİRİ OLAN KİLİS’TE, AĞIR HASARLI BİNALARIN KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKIM İŞLEMLERİ SÜRÜYOR.
Haberde İnsan 31.03.2023, 16:40
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden birisi olan Kilis’te, ağır hasarlı binaların kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Kilis’te 44 bina hasar aldı. Şıhlar Mahallesi Şıhlar Cami Sokağı’nda bulunan ağır hasarlı bir ev, polis tarafından güvenlik önlemi alındıktan sonra Kilis Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Belediye ekipleri kentte depremin ardından ağır hasarlı, 44 binadan 20 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalan ağır hasarlı 24 binanın ise ilerleyen günlerde yıkılacağı belirtildi.