Kehribar taşı, altın gibi gramla satılıyor

Kütahya’da bir esnaf, guatr hastalığını tedavi ettiğini ileri sürdüğü kehribar taşını, gramla satıyor.

Piyasada çok sayıda sahte kehribar satıldığını dile getiren Doğal Taşevi sahibi emekli sağlık personeli Ayşe Balıkçı, "Küçük çocuklarda özellikle diş çıkarma döneminde kolye ve bileklik olarak kullanılması sancıları asgariye indiriyor. Kehribarı gramla kolye ve bileklik şeklinde satıyoruz. Gerçek kehribar yoğunluklu olarak Kuzey Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. Türkiye’de gerçek kehribar satan işyerlerinin sayısı bir elin parmağını geçmez. Piyasada çok ucuz fiyata satılan kehribarlar sentetik ve yapay. Oysa gerçek kehribarın oluşması için milyon önce yaşamış ve bugün nesli tükenmiş bir çamının recinesinin fosilidir. Kehribarın guatr hastalığına iyi gelmesi için bir deniz suyuna rastlamış olması gerekiyor. Gerçek kehribarın deniz suyunda yıkanmış olması gerekiyor. Gerçek kehribarı anlamak çok sabit. Kehribar ateşe yaklaştığında recine kokusu vermesi yani çam kokusu verme lazım. Kehribarın özelliği bu. Kehribar dünyada az bulunan değerli bir taş. Özellikle deniz suyunda yıkanmış kehribar dünyada çok az" dedi.

Balıkçı, işyerinde kehribar taşının gramını 40 TL’den sattığını dile getirdi. Balıkçı, guart hastalığı için 3 gram kehribar taşının 2 ay süreyle boğaza takılması halinde hastalığı tedavi ettiğini ifade etti.

Ulviye Sarmaz ve Reyhan Ada, Ayşe Balıkçı’dan satın aldıkları kehribar taşı sayesinde, şifa bulduklarını dile getirdiler.