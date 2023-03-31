Keçiören Belediyesinden bin 500 aileye eşya desteği ve taşınma hizmeti

Keçiören Belediyesi, deprem bölgesinden Ankara’ya gelen ve ilçedeki çeşitli semtlerde konaklatılan bin 500’den fazla aileye ev eşyası desteği ve taşınma hizmeti sundu.

“Misafirin Var Keçiören’im” sloganıyla başlatılan “Ev Eşyası Toplama Kampanyası” ile hayırseverler ve depremzedeler arasında köprü kurularak, yeni yuvaların oluşturulmasına katkı sağlandı. Yüzlerce aileye ise taşındıkları evlerin tadilatı için ücretsiz hizmet verildi.

Depremzedelerin Ankara’da kuracakları yeni yuvaları için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Asrın felaketinde depremzedelerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Binlerce insanımıza taşınma ve ev eşyası hizmeti sunduk. Onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak için devlet ve millet olarak el ele verdik. Belediyemizin misafirhanelerinde de deprem bölgesinden gelen depremzedelerimizi konaklatıyoruz. Üç öğün yemek hizmeti sunuyoruz. Acımız büyük ama depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar imkânlarımız ölçüsünde desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bu arada Keçiören Belediyesinin Ovacık Mahallesi’ndeki eşya mağazasına hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan eşyalar ihtiyaç sahibi depremzedelere sunulmaya, nakliye ve eşya taşıma hizmeti verilmeye devam ediliyor.